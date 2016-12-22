Путин поздравил Александру Пахмутову с 89-летием

Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с днем рождения. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых нашли отражение наиболее яркие, незабываемые страницы отечественной истории, победы и свершения многих поколений, судьба страны», — заявил Путин.

Он отметил, что произведения Пахмутовой являются национальным достоянием России.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. В 1948 году она поступила на композиторское отделение Московской государственной консерватории им. Чайковского.

Она написала музыку на слова своего мужа, поэта-песенника Николая Добронравова, к таким песням, как «Звездопад», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Ну, погоди!», «Орлята учатся летать», «Птица счастья», «Ты — моя надежда, ты — моя отрада». Одну из наиболее популярных ее песен «Надежда» в разное время исполняли такие артисты, как Анна Герман, Эдита Пьеха, Муслим Магомаев.

Также Пахмутова выступила композитором фильмов «Девчата», «Три тополя на Плющихе», «Битва за Москву», «Рожденная революцией».