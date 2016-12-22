Умер сыгравший в «Ералаше» Николай Румянцев

Фото: киностудия имени М. Горького

На 55-м году жизни умер Николай Румянцев, сыгравший более десяти ролей в киножурнале «Ералаш». Об этом РБК сообщил начальник отдела маркетинга компании «Санмаркет» Владимир Босых, где актер проработал последние три года.

«К сожалению, это правда. Вчера он не вышел на работу, связались с родственниками, они сообщили нам. Причину не уточняли. Работал Николай у нас в сервисном центре по врезке гидромассажных ван», — сказал Босых.

В «Ералаше» Румянцев сыграл более 10 ролей. Наибольшую популярность Румянцеву принес эпизод киножурнала «Чудное мгновение», вышедший на экраны в 1975 году. Румянцев перестал сниматься в киножурнале в 1981 году.

Также он сыграл эпизодическую роль в фильме «Весенняя олимпиада, или начальник хора» (1979) и главную роль в кинокартине «Прилетал марсианин в осеннюю ночь» (1979).

«Коля был удивительным мальчиком, с первого же сюжета он появился в «Ералаше» и обаял всех своим таким нестандартным лицом. Он был трудяга, у него было много ярких ролей, например, «Хамелеон в кедах», которого вся страна обожает», — рассказал РБК создатель «Ералаша» Борис Грачевский.

«Он не пошел в кино, но лет 20 назад мы с ним встретились, он тогда работал водителем, и он мне сказал: «Я не жалею, что не стал артистом, зато у меня было такое детство, которое не похоже ни на одно другое. Для меня это было очень ценно», — подчеркнул Грачевский.