В Эфиопии полиция обнаружила массовое захоронение с 200 телами

Полиция Эфиопии обнаружила массовое захоронение с телами 200 человек на границе регионов Оромия и Сомали. Об этом сообщает Би-би-си.

Сотрудники полиции обнаружили захоронение во время расследования в отношении экс-главы региона Сомали Абди Мохаммеда. Власти страны подозревают его в разжигании этнических конфликтов.

По предварительной версии, при Мохаммеде ​на протяжении 13 лет в данном районе проводились массовые убийства, пытки и изнасилования. После всплеска насилия в городе Джиджига в августе этого года Мохаммеда вынудили подать в отставку и арестовали.

В настоящий момент полиция Эфиопии устанавливает личности погибших.

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