В Эфиопии полиция обнаружила массовое захоронение с 200 телами
Общество, 10:49
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В Эфиопии полиция обнаружила массовое захоронение с 200 телами
Полиция Эфиопии обнаружила массовое захоронение с телами 200 человек на границе регионов Оромия и Сомали. Об этом сообщает Би-би-си.
Сотрудники полиции обнаружили захоронение во время расследования в отношении экс-главы региона Сомали Абди Мохаммеда. Власти страны подозревают его в разжигании этнических конфликтов.
По предварительной версии, при Мохаммеде на протяжении 13 лет в данном районе проводились массовые убийства, пытки и изнасилования. После всплеска насилия в городе Джиджига в августе этого года Мохаммеда вынудили подать в отставку и арестовали.
В настоящий момент полиция Эфиопии устанавливает личности погибших.