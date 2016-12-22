В аэропорту Киева задержали священника с Афона с российским паспортом

В аэропорту Киева «Борисполь» пограничники задержали священника с Афона, у которого были действительные паспорта России и Украины и поддельный паспорт Болгарии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).
Мужчина был задержан во время прохождения паспортного контроля на рейс Киев — Стамбул, когда выяснилось, что предъявленный им паспорт гражданина Болгарии имеет признаки подделки. При проверке выяснилось, что мужчина также имеет действительные паспорта России и Украины, а ранее проживал и проводил церковные службы на горе Афон. Поддельный болгарский паспорт нужен был ему для беспрепятственного проживания в странах Евросоюза.
На священнослужителя составлены административно-процессуальные документы, о случившемся уведомили представителей Национальной полиции.
Для граждан Украины наличие двойного гражданства не признается, хотя и не запрещается согласно Конституции страны и закону «О гражданстве», так как у Киева нет соглашений о двойном гражданстве с другими государствами.
В июле Апелляционный суд Сумской области конфисковал у ехавшего в Россию священника $50 тыс., которые он пытался незаконно вывезти с Украины. Защита утверждала, что деньги были пожертвованиями прихожан Киево-Печерской лавры.В таможенной декларации священнослужитель упомянул лишь одно место ручной клади и €70 наличными.