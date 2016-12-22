Появилось фото аварийно севшего под Архангельском самолета Ан-2

Фото: СК РФ

Северо-западное управление Следственного комитета на транспорте опубликовало фото совершившего жесткую посадку под Архангельском самолета Ан-2

Фото: СК РФ

На фото самолет лежит на брюхе среди стволов деревьев.

Фото: СК РФ

Ан-2, вылетевший из аэропорта Васьково в Архангельской области и направившийся в город Мезень, совершил вынужденную посадку в 50 км от Архангельска. На борту самолета находились 11 человек, включая ребенка и двух членов экипажа. При посадке пострадал один человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, предварительной версией произошедшего является обледенение.