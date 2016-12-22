Судья Верховного суда США упала на работе и сломала три ребра
Общество, 18:29
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Судья Верховного суда США упала на работе и сломала три ребра
Судья Верховного суда США Рут Гинзбург сломала три ребра, упав в своем офисе в здании суда, говорится в официальном пресс-релизе.
Инцидент произошел накануне вечером. Придя домой, Гинзбург почувствовала недомогание. «Исследования показали, что она сломала три ребра на левой стороне, она была отправлена в госпиталь университета имени Джорджа Вашингтона для наблюдения и лечения», — говорится в сообщении.
Рут Гинзбург — одна из девяти членов Верховного суда. Она была назначена президентом Биллом Клинтоном в 1993 году. Гинзбург стала второй в истории женщиной-судьей в Верховном суде. Сейчас ей 85 лет.
Судьи Верховного суда США занимают свой пост пожизненно.