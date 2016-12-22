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Премьер Литвы объяснил необходимость введения продуктовых карточек
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Премьер Литвы объяснил необходимость введения продуктовых карточек
Политика, 14:54
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Премьер Литвы объяснил необходимость введения продуктовых карточек

Литовское правительство планирует весной 2019 года ввести в стране систему продовольственных карточек на продукты первой необходимости для поощрения малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью радиостанции Ziniu radijas рассказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

По его словам, система продуктовых талонов представляет собой «альтернативную возможность возврата налога на добавленную стоимость жителей». Сквернялис подчеркнул, что подобная система используется и в других странах. Пока правительство думает, подключать ли всех литовцев к данной системе или предоставить доступ только отдельным социальным группам — например, детям и пенсионерам.

По задумке правительства талоны будут продаваться в почтовых отделениях Литвы по цене €8, после чего в специальных местах торговли владельцы купонов смогут купить продукты ценой €10 (со скидкой в 20%). Об этом сообщал Delfi. В конце месяца продавцы будут обменивать продуктовые карточки на деньги, получая компенсацию из бюджета.

Отмечается, что на талоны можно будет приобрести только продукцию местных фермеров: молоко, мясо, овощи и фрукты. По словам советника премьер-министра Литвы Скирмантаса Малинаускаса, такая система заставит фермеров кооперироваться и открывать новые торговые точки.

При этом глава Ассоциации торговых компаний Литвы Лауринас Вилимас усомнился в необходимости введения системы продуктовых карточек. «Если государство своими финансовыми инструментами начинает поддерживать только часть сектора [рынка], то это ограничение конкуренции, поэтому не стоит надеяться на снижение цен», — сказал он.

Теги: продуктовые карточки , Литва
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