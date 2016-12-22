Фрагмент лестницы Эйфелевой башни продадут на аукционе в Париже

На аукционе Articurial в Париже выставят на торги часть лестницы Эйфелевой башни. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Стартовая цена лота составляет около €60 тыс. Торги пройдут 27 ноября.

Представленный на аукционе фрагмент был частью оригинальной лестницы, соединявший второй и третий уровни башни. Она была демонтирована в 1983 году. Специалисты аукционного дома сообщили, что этот участок лестницы ранее находился в Канаде и принадлежал местному коллекционеру.

В конце 2016 года коллекционер из Азии приобрел фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни высотой 2,6 м за €520 тыс. В 2009 году еще одну часть лестницы продали с молотка за €85 тыс.