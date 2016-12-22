СК начал проверку из-за публикации коллекторами «непристойных коллажей»

Следователи начали проверку после того, как в СМИ появилась информация, что коллекторы из Хабаровска разместили в интернете непристойные фотоколлажи с членами семьи одного из местных жителей. Об этом сообщается на сайте краевого главка Следственного комитета России.

По данным телеканала «Губерния», коллекторы опубликовали в Сети порнографические фотоколлажи с дочерью должника, смонтированные на компьютере. Ранее отец пострадавшей взял в двух микрофинансовых организациях 19 тыс. руб. После того как мужчина не смог вовремя вернуть деньги, ему и членам его семьи стали поступать сообщения с угрозами. По словам представителя коллекторов, пострадавшим принесут извинения и удалят коллажи после того, как они оплатят долг.

В Казани СК 1 ноября завел уголовное дело из-за того, что коллекторы угрожали убийством 92-летнему пенсионеру Юрию Величко, ветерану Великой Отечественной войны. Дело завели по ч. 1 ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни). Коллекторы требовали от пенсионера вернуть 40 тыс. руб., долг выплатил глава Ново-Савиновского и Авиастроительного района города Тимур Алибаев. Также был уволен глава управляющей компании УК ЖКХ Авиастроительного района Рустам Галимов, утверждавший, что пенсионеру не угрожали расправой.