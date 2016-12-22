США назвали условия исключения Судана из списка спонсоров терроризма

США могут исключить Судан из списка стран, финансирующий терроризм, в случае, если эта страна выполнит ряд условий. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойер на своей странице в Twitter.



По ее словам, США «приветствует» прогресс Судана в «ключевых областях». Она отметила, что туда входят контртеррористические операции, защита и соблюдение прав человека, в том числе свободы вероисповедания и прессы, разрешение доступа гуманитарный организациям, а также создание условий для проведения мирных переговоров, принятие мер по борьбе с терроризмом и соблюдение резолюций ООН по КНДР.

«США готовы начать процесс исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма, если будет установлено, что государство соответствует нужным критериям, и продвинется вперед в шести ключевых сферах», — отметила Нойер.



В списке США, стран-спонсоров терроризма помимо Судана, включены Иран, Сирия и КНДР. Судан попал в него в 1993 году. Как отмечается на сайте Государственного департамента, в Судане все еще остаются террористические организации, его правительство поддерживает движение ХАМАС и отношения с Ираном. Кроме того, в США отметили, что в 2012 году в Судане были похищены иностранные граждане, а в 2008 году были убит американский дипломат и сотрудник дипмиссии США. Также в 2012 году предприняты попытки убийства двух сотрудников американского посольства. В Госдепе отметили, что Судан сотрудничает по борьбе с терроризмом, а также пытается найти виновных в нападении и похищении иностранных граждан.