В Москве возбудили дело после конфликта перед матчем ЦСКА-«Рома»

МВД возбудило дело после конфликта в центре Москвы перед матчем ЦСКА- «Рома». Об этом сообщили в столичном управлении ведомства, передает ТАСС. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Как отмечается в сообщении, в полицию поступило сообщение об инциденте в 18:10. На улице Воронцово произошел конфликт, в ходе которого были разбиты несколько окон в здании по этому адресу. В МВД пояснили, что хулиганы скрылись с места происшествия. В ведомстве отметили, что в результате никто не был госпитализирован.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что перед матчем «несколько десятков фанатов» ЦСКА хотели напасть на «своих оппонентов», которые прибыли из Рима. В ходе драки не было применено оружие. Итальянцы решили избежать конфликтов и «более-менее организовано» ушли в отель. Собеседник отметил, что несколько фанатов ЦСКА были задержаны и доставлены в различные отделения полиции.
Матч между ЦСКА и «Ромой», который проходил в рамках Лиги чемпионов УЕФА, состоялся 7 ноября на стадионе «Лужники». По его итогам, выиграла итальянская команда со счетом 2:1.