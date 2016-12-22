ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,46 64,75 EUR Нал. 77,31 74,49 USD Бирж. 66,32 +0,21 EUR Бирж. 75,88 +0,38 USD ЦБ. 66,09 +0,10 EUR ЦБ. 75,68 +0,37 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6575,07 +5,37 IMOEX 2445,34 +1,37% RTSI 1164,27 +1,14% Brent 72,05 +0,17% DJIA 26177,65 +2,12% Nasdaq 7571,66 +2,65%
В Москве возбудили дело после конфликта перед матчем ЦСКА-«Рома»
Лента новостей
В Москве возбудили дело после конфликта перед матчем ЦСКА-«Рома» 03:34, Общество «Коммерсантъ» сообщил о скрытом росте цен на бензин через топливные карты 03:17, Бизнес В Пакистане освободили приговоренную к казни за богохульство христианку 02:46, Общество Во Франции умер лауреат премии «Оскар» и автор песен Пиаф Франсис Ле 02:11, Общество Один из организаторов «бульдозерной выставки» умер в Италии 01:51, Общество Reuters узнал о просьбе России провести заседание Совбеза ООН по КНДР 01:39, Политика 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 01:19, РБК и Philips Трамп заявил о планах Пенса баллотироваться на пост вице-президента 01:15, Политика «МЮ» обыграл «Ювентус» благодаря двум голам на последних минутах 01:14, Спорт Госдеп обвинил Иран в попытке спрятать свои танкеры 01:10, Общество «Было как-то горько за Родину»: с чего начался процесс Серебренникова 00:55, Общество В Москве после гибели женщины и подростка возбудили дело 00:42, Общество Трамп возложил на Обаму ответственность за присоединение Крыма к России 00:19, Политика Клейменов в передаче «Время» назвал Серебренникова порядочным человеком 00:04, Общество В Киеве выразили протест России из-за продления ареста украинца Гриба 07 ноя, 23:55, Политика Аршавин рассказал о планах после выступления за клуб «Кайрат» 07 ноя, 23:53, Общество Минэнерго ответило на сообщения о нехватке топлива на зиму в регионах 07 ноя, 23:43, Экономика Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 07 ноя, 23:36, РБК и Мир ОАК сообщила о разработке авиационного комплекса дальней авиации 07 ноя, 23:15, Общество Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса 07 ноя, 23:00, Политика Лига чемпионов по футболу. «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 07 ноя, 23:00, Спорт Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57 попал на видео 07 ноя, 22:58, Политика ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов 07 ноя, 22:50, Спорт Reuters сообщил о рекордном падении валютных резервов Китая за 1,5 года 07 ноя, 22:43, Финансы Бизнесмену Рыболовлеву разрешили покинуть Монако 07 ноя, 22:32, Общество Дептранс Москвы ответил на обвинения в попытке «отжать» велопарад 07 ноя, 22:29, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 07 ноя, 22:07, РБК и Thomson Reuters На сайте СК пропало сообщение о проверке ведомства автора слов о детях 07 ноя, 22:05, Общество
В Москве возбудили дело после конфликта перед матчем ЦСКА-«Рома»
Общество, 03:34
0
В Москве возбудили дело после конфликта перед матчем ЦСКА-«Рома»

МВД возбудило дело после конфликта в центре Москвы перед матчем ЦСКА- «Рома». Об этом сообщили в столичном управлении ведомства, передает ТАСС. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как отмечается в сообщении, в полицию поступило сообщение об инциденте в 18:10. На улице Воронцово произошел конфликт, в ходе которого были разбиты несколько окон в здании по этому адресу. В МВД пояснили, что хулиганы скрылись с места происшествия. В ведомстве отметили, что в результате никто не был госпитализирован.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что перед матчем «несколько десятков фанатов» ЦСКА хотели напасть на «своих оппонентов», которые прибыли из Рима. В ходе драки не было применено оружие. Итальянцы решили избежать конфликтов и «более-менее организовано» ушли в отель. Собеседник отметил, что несколько фанатов ЦСКА были задержаны и доставлены в различные отделения полиции.

Матч между ЦСКА и «Ромой», который проходил в рамках Лиги чемпионов УЕФА, состоялся 7 ноября на стадионе «Лужники». По его итогам, выиграла итальянская команда со счетом 2:1.

Теги: ЦСКА , Лига чемпионов , футбольные фанаты
Главное
Госдеп обвинил Иран в попытке спрятать свои танкеры Общество
Материалы по теме
При обрушении эскалатора в римском метро пострадали 30 фанатов ЦСКА Общество
Фанаты киевского «Динамо» напали на болельщиков «Аякса» пред матчем ЛЧ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter