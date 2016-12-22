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В Пакистане освободили приговоренную к казни за богохульство христианку
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В Пакистане освободили приговоренную к казни за богохульство христианку
Общество, 02:46
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В Пакистане освободили приговоренную к казни за богохульство христианку

Христианка Асия Биби, которую в Пакистане приговорили к смертной казни за богохульство, освобождена из тюрьмы. Об этом сообщили источники в пакистанской разведке телеканалу CNN и неназванные чиновники Reuters. Информацию об освобождении Биби подтвердил ее адвокат.

В Пакистане за оскорбление пророка Мухаммеда предусмотрена смертная казнь. Христианку приговорили к высшей мере наказания в 2010 году после того, как она сделала оскорбительные замечания по поводу ислама. Подобные заявления она допустила из-за того, что соседи отказались ей давать пить воду из стакана, потому что Биби была не мусульманкой. Все обвинения в богохульстве, Биби отрицает. Она исповедует католицизм.

В конце октября Верховный суд Пакистана отменил приговор Биби. Исламисты из партии TLP начали массовые акции протеста против такого решения, и христианке пришлось оставаться в тюрьме по соображениям безопасности.

Государство заключило сделку с исламистами в обмен на прекращение протестов. Так, пакистанские власти пообещали рассмотреть петицию против решения Верховного суда. Кроме того, в Пакистане пообещали не чинить препятствий инициативе TLP, которая предложит добавить Биби в список тех, кому запрещено покидать страну, а также отпустит всех задержанных в ходе акции протестов.

По словам источника CNN, Биби выпустили из тюрьмы и перевезли в другую часть Пакистана. Куда именно, собеседники телеканала не сообщили. Источники Reuters рассказали, что ее вывезли их тюрьмы в городе Мултан в аэропорт Исламабада. Они отметили, что Биби сопровождали охранники из-за угрозы ее жизни.

Представитель TLP заявил Reuters, что освобождение христианки из тюрьмы нарушает договоренность партии с правительством.

Теги: Пакистан , Богохульство , Ислам
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