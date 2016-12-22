Во Франции умер лауреат премии «Оскар» и автор песен Пиаф Франсис Ле

Во Франции в возрасте 86 лет скончался композитор Франсис Ле, который получил «Оскар» за музыку к фильму «История любви» и писал песни для Эдит Пиаф и саундтреки к фильмам Клода Лелуша. Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

По его словам, он предложит семье Ле назвать в его честь одну из улиц Ниццы, где родился композитор.

Свою карьеру композитор начал, как аккомпаниатор. В том числе он играл для Эдит Пиаф. Всего он написал 60 саундтреков для фильмов, в том числе для картин Лелуша, с которым он активно работал. Его мелодрама «Мужчина и Женщина», в которой звучит музыка Ле, была номинирована на «Золотой глобус» в 1967 году. Премию «Оскар» композитор получил в 1970 году за американский фильм «История любви» режиссера Артура Хиллера.

Также композиции Ле звучат в таких фильмах, как «Пассажир дождя» Рее Клемана, «Эдит и Марсель» и «Очи черные» режиссера Никиты Михалкова». Также он писал музыку для песен Мирей Матье, Джонни Холлидея и других. Кроме того, его композиции исполняли Фрэнк Синатра и Элла Фицджеральд.