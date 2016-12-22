ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,46 64,75 EUR Нал. 77,31 74,49 USD Бирж. 66,32 +0,21 EUR Бирж. 75,88 +0,38 USD ЦБ. 66,09 +0,10 EUR ЦБ. 75,68 +0,37 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6568,50 +86,10 IMOEX 2445,34 +1,37% RTSI 1164,27 +1,14% Brent 72,05 +0,17% DJIA 26177,65 +2,12% Nasdaq 7554,72 +2,42%
Аршавин рассказал о планах после выступления за клуб «Кайрат»
Лента новостей
В Киеве выразили протест России из-за продления ареста украинца Гриба 07 ноя, 23:55, Политика Аршавин рассказал о планах после выступления за клуб «Кайрат» 07 ноя, 23:53, Общество Минэнерго ответило на сообщения о нехватке топлива на зиму в регионах 07 ноя, 23:43, Экономика Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 07 ноя, 23:36, РБК и Мир ОАК сообщила о разработке авиационного комплекса дальней авиации 07 ноя, 23:15, Общество Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса 07 ноя, 23:00, Политика Лига чемпионов по футболу. «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 07 ноя, 23:00, Спорт Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57 попал на видео 07 ноя, 22:58, Политика ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов 07 ноя, 22:50, Спорт Reuters сообщил о рекордном падении валютных резервов Китая за 1,5 года 07 ноя, 22:43, Финансы Бизнесмену Рыболовлеву разрешили покинуть Монако 07 ноя, 22:32, Общество Дептранс Москвы ответил на обвинения в попытке «отжать» велопарад 07 ноя, 22:29, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 07 ноя, 22:07, РБК и Thomson Reuters На сайте СК пропало сообщение о проверке ведомства автора слов о детях 07 ноя, 22:05, Общество После выборов Трамп предостерег демократов от игры в расследования 07 ноя, 21:42, Политика Трамп назвал журналиста CNN «грубым, ужасным человеком» 07 ноя, 21:29, Политика СБУ нашла в доме украинской активистки слиток золота и письмо к Лаврову 07 ноя, 21:22, Политика 15 часов на одном заряде: ноутбук для долгих поездок 07 ноя, 21:15, РБК и Lenovo Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину 07 ноя, 21:06, Политика Как выборы в США повлияют на антироссийские санкции 07 ноя, 21:03, Экономика Лига чемпионов по футболу. ЦСКА — «Рома». Онлайн 07 ноя, 20:55, Спорт В работе «Яндекс.Новости» произошел сбой 07 ноя, 20:54, Технологии и медиа Российское судно «Норд» попробуют продать по сниженной цене 07 ноя, 20:43, Политика 5 модных трендов этой осени 07 ноя, 20:33, РБК Pink и KUPIVIP.RU Ливийский маршал приехал в Минобороны на встречу с Шойгу 07 ноя, 20:32, Политика Украинская «дочка» ВТБ ввела лимит на снятие наличных 07 ноя, 20:26, Финансы Владимир Васильев — РБК: «Должны понимать, что придут и предъявят» 07 ноя, 20:22, Политика  Адвокаты уведомили посольство в Париже об освобождении Рыболовлева 07 ноя, 20:20, Общество
Аршавин рассказал о планах после выступления за клуб «Кайрат»
Общество, 07 ноя, 23:53
0
Аршавин рассказал о планах после выступления за клуб «Кайрат»

Бывший нападающий «Зенита» и капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал в интервью пресс-службе клуба «Кайрат» о своих планах после работы, если клуб не предложит ему новый контракт.

На вопрос, в какой клуб он в таком случае перейдет, футболист ответил: «Конечно же, уже никуда не буду переходить».

«Не хотел бы после окончания карьеры пробовать себя в пляжном или мини-футболе», — сказал Аршавин, добавив, что не первый год хочет потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». «Уже созванивался с нынешним тренером команды. Так что, может быть, это желание осуществлю», — отметил он.

«Я хотел бы остаться в футболе тренером, но я уже много раз говорил, что мне трудно будет работать тренером», — добавил Аршавин.​

Действующий контракт Аршавина заканчивается в декабре 2018 года. За три сезона в «Кайрате» он сыграл более 100 матчей и забил 30 мячей. Вместе с клубом он дважды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

Теги: Андрей Аршавин , Кайрат
Главное
После выборов Трамп предостерег демократов от игры в расследования Политика
Материалы по теме
Суд прекратил дело по иску «Аэрофлота» к жене Аршавина Общество
В Казахстане против жены Аршавина завели уголовное дело Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter