Аршавин рассказал о планах после выступления за клуб «Кайрат»

Бывший нападающий «Зенита» и капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал в интервью пресс-службе клуба «Кайрат» о своих планах после работы, если клуб не предложит ему новый контракт.

На вопрос, в какой клуб он в таком случае перейдет, футболист ответил: «Конечно же, уже никуда не буду переходить».

«Не хотел бы после окончания карьеры пробовать себя в пляжном или мини-футболе», — сказал Аршавин, добавив, что не первый год хочет потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». «Уже созванивался с нынешним тренером команды. Так что, может быть, это желание осуществлю», — отметил он.

«Я хотел бы остаться в футболе тренером, но я уже много раз говорил, что мне трудно будет работать тренером», — добавил Аршавин.​

Действующий контракт Аршавина заканчивается в декабре 2018 года. За три сезона в «Кайрате» он сыграл более 100 матчей и забил 30 мячей. Вместе с клубом он дважды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.