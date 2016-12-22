ОАК сообщила о разработке авиационного комплекса дальней авиации

Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о начале разработки перспективного авиационного комплекса дальней авиации, указывается в Facebook ОАК. Подробности проекта в корпорации называть не стали, однако указали, что развитие комплекса находится на особом контроле у Верховного главнокомандующего и министра обороны.

Также в ОАК сообщили о модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, которые в соответствии с графиками оснащаются новой крылатой ракетой X-101.

Также идет разработка тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и создание на его базе современного самолета-заправщика. Опытный образец будет изготовлен в I квартале будущего года, а по итогам работы удастся увеличить массу перевозимых грузов и дальность их транспортировки, повысить боевые возможности фронтовой, специальной и дальней авиации.