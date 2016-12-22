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Общество , 22:29
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Дептранс Москвы ответил на обвинения в попытке «отжать» велопарад

В департаменте транспорта Москвы заявили РБК, что готовы продолжить работу с проектом Let’s bike it!. Ранее движение обвинило власти Москвы в попытке «убить велопарад». Об этом говорилось в статье, опубликованной на сайте проекта и озаглавленной «Дептранс отжимает велопарад».

«Мы поддержим любое разумное решение по популяризации велодвижения в Москве и готовы продолжать работать с Let’s bike it!», — сообщили в пресс-службе дептранса.

В департаменте отметили, что не запрещают и не отменяют никаких мероприятий, «поэтому Let’s bike it! вполне может продолжать их организовывать».

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В Москве прошел зимний велопарад

Ранее о том, что в департаменте транспорта предложили команде Let’s bike it! перестать быть организаторами велопарада и стать партнерами мероприятия, заявили в самом движении. «Нам — команде проекта Let's bike it!, придумавшей московский велопарад — посоветовали подумать над предложениями, чтобы остаться партнерами без права принятия решений», — говорится в сообщении на сайте проекта.

В частности, в Let’s bike it! пожаловались на то, что государственные агентства не публиковали сообщения о последнем велопараде без согласования с пресс-службой департамента.

Теги: велопарад, Москва
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