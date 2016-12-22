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В работе «Яндекс.Новости» произошел сбой
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В работе «Яндекс.Новости» произошел сбой
Технологии и медиа, 20:54
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В работе «Яндекс.Новости» произошел сбой

В работе сервиса «Яндекс.Новости» произошел сбой, из-за которого у пользователей возникли трудности с поиском, позже неполадки устранили, заявил РБК представитель «Яндекса».

«У ряда пользователей возникали трудности с поиском по «Яндекс.Новости». Сейчас все работает в обычном режиме», — сообщили в «Яндексе». Причину неполадок в компании не уточнили.

Ранее в работе сервиса произошел сбой. В частности, не работал поиск, как в мобильной, так и в веб-версии сервиса «Яндекс.Новости». Неполадки также возникли в работе сервиса «База данных СМИ».

Теги: «Яндекс» , сбой
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