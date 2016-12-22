Во Франции объявили лауреата Гонкуровской премии

Гонкуровскую премию за лучший роман присудили писателю Николя Матье, сообщает Le Monde.

Гонкуровская академия отметила последнюю книгу Матье — «Дети после них». Как отмечает Le Monde, в ней писатель описал «мир своего подросткового возраста». Действие романа охватывает период с 1992 по 1998 год.

Матье родился в 1978 году, его первый роман «Война животных» был опубликован в 2014 году. Книга получила премию Эркманна-Шатриана и была экранизирована на телевидении.

Гонкуровская премия была учреждена в 1903 году. Ее считают самой престижной литературной наградой Франции. Победитель получает символическую награду — €10.

В 2017 году Гонкуровскую премию получил писатель Эрик Вюйяр за роман «Повестка дня», в котором рассказывалось о немецких промышленниках во времена Адольфа Гитлера.