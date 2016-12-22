«РусГидро» запустила ветряную электростанцию на берегу Ледовитого океана

В якутском поселке Тикси на берегу Северного Ледовитого океана запущена ветряная электростанция (ВЭС), сообщает пресс-служба «РусГидро».

Мощность электростанции составляет 900 кВт. Она состоит из трех ветроустановок, способных работать при температуре до минус 50 градусов и выдерживать ветер скоростью до 70 м/с. Высота каждой из трех установок — 41,5 м, диаметр лопастей — 33 м. Оборудование произведено японской компанией Komaihaltek.

ВЭС будет снабжать экологически чистой энергией изолированный поселок Тикси с населением более 4,6 тыс. человек. ​Благодаря началу генерации ветряной энергии потребление привозного дизельного топлива удастся снизить до 500 т в год.

Как заявил на церемонии пуска станции глава «РусГидро» Николай Шульгинов, после апробации технологии компания будет готова рассмотреть возможность ее тиражирования в энергоизолированных районах Дальнего Востока.

Отмечается, что «РусГидро» построит в Тикси также дизельную электростанцию с тремя генераторами общей мощностью 3 МВт, оснащенную системой аккумулирования электроэнергии. После окончания постройки она вместе с ВЭС будет объединена в автоматизированный ветродизельный комплекс (ВДК) с централизованным распределением энергии. Его общая мощность составит 3,9 МВт.

В сентябре стало известно, что «Энел Россия» к 2020 году построит в Азовском районе Ростовской области ветроэлектростанцию мощностью 90,09 МВт. В год ВЭС сможет вырабатывать до 300 ГВтч. В ее строительство «Энел Россия» планирует вложить €132 млн.

