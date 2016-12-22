Из-за сбоя в лондонском аэропорту Хитроу задержаны десятки рейсов

Десятки рейсов задержаны или отменены из-за неисправности сигнальной системы на взлетно-посадочной полосе лондонского аэропорта Хитроу, сообщает The Independent.

Как выяснило издание, сбой затронул как вылеты, так и прилеты. Аэропорт работает на полную мощность, поэтому свободных мест для того, чтобы ​переправить рейсы с одной полосы на другую, нет.

The Sun сообщает, что из-за сбоя в Хитроу отменены рейсы в том числе в Филадельфию, Манчестер, Белфаст, Осло, Мадрид, Париж, Ниццу, Женеву, Афины, Дубай и другие города. Точное количество отмененных и задержанных рейсов не сообщается.

Пресс-служба аэропорта в Twitter сообщила, что причина неисправности выясняется. Также перед пассажирами извинились за неудобство и попросили их проверять статус рейсов.

Хитроу является крупнейшим авиаузлом Великобритании и Западной Европы. Это седьмой по загруженности аэропорт в мире. Взлеты и посадки в нем происходят каждые 90 секунд. Только за 2017 год через него прошли около 78 млн пассажиров.

В 2016 году британское правительство одобрило очередное расширение Хитроу, которое предусматривает строительство третьей взлетно-посадочной полосы к 2026 году. В апреле 2018 года данную инициативу согласовал парламент страны несмотря на протесты живущих рядом лондонцев. На реконструкцию Хитроу планируется потратить около $18,6 млрд.