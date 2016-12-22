Актер Майкл Дуглас получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Американский актер и продюсер Майкл Дуглас получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает NBC.

Отмечается, что церемония открытия именной звезды посвящена 50-летию Дугласа в шоу-бизнесе. 74-летний актер прибыл на торжества вместе со своим 101-летним отцом Кирком Дугласом. По словам Майкла Дугласа, ему посчастливилось стать частью «классического и нового Голливуда», он также похвалил «Аллею славы» за то, что она является «связующим звеном между кинозвездами прошлого и настоящего».

Дуглас снялся в более чем 40 фильмах и сериалах, приобретя известность в 1970-х годах после выхода на телеэкраны сериала «Улицы Сан-Франциско». В 1976 году Дуглас получил премию «Оскар» как продюсер фильма «Пролетая над гнездом кукушки», в 1988 году — «Оскар» за главную роль в фильме «Уолл-стрит». Тогда же он получил премию «Золотой глобус» за эту роль,

В 2014 году Дуглас вновь удостоился «Золотого глобуса», а также «Эмми» и премии Гильдии киноактеров США за роль в фильме «За канделябрами».