Умерла актриса из «Интернов» и «Моей прекрасной няни» Наталья Корчагина

Артистка Московского театра юного зрителя Наталья Корчагина умерла на 71-м году жизни, сообщается на сайте театра. Причина смерти не указывается.

Прощание с актрисой пройдет 8 ноября, гражданская панихида состоится в театре с 10:30 до 12:00, отпевание — в 13:00 в Храме Воскресения Словущего по адресу: Брюсов переулок, 15/2.

Корчагина выступала в Московском ТЮЗе с 1974 года, в 2002 году она получила звание Заслуженной артистки России. Также она играла в Центральном доме актера им. А.А. Яблочкиной и Большом театре, кроме того, она снялась в 25 фильмах и сериалах, в том числе «Интерны» и «Моя прекрасная няня».