В Таиланде арестовали угрожавших взорвать консульство россиян

В Таиланде арестовали двух россиян, которые отказались покидать королевство после аннулирования виз. Об этом сообщает местное издание The Nation.

Отмечается, что суд в Паттайе 6 сентября выдал ордер на арест Дмитрия Ревтовича и Ильи Гилева.

По данным издания, инцидент произошел 26 декабря 2017 года. Россияне поссорились с сотрудниками консульства и выкрикивали угрозы, в том числе обещания, что взорвут здание дипведомства.

В январе на таиландском острове Пхукет арестовали 27-летнего россиянина Виктора Двинского и 22-летнюю гражданку Украины Владиславу Березину, которых обвинили в торговле наркотиками. По данным полиции, россиянин продавал запрещенные препараты иностранным туристам в одном из местных пабов. Полицейские также нашли у него в телефоне фотографию Березиной с большим количеством наркотиков. При обыске его квартиры обнаружили партию кокаина.