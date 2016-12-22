В Иркутске грузовик протаранил стену торгового центра

В Иркутске грузовик въехал в торговый центр «Абсолют» в Юбилейном районе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

«Грузовик въехал в торговый центр, пострадала одна женщина, причины произошедшего выясняются», — рассказали в пресс-службе.

Видео: Полиция Иркутской области / YouTube

На сайте главка уточняется, что информация о случившемся поступила в 16:40 по местному времени (11:30 мск). По предварительным данным, водитель не справился с управлением при спуске с Мельничнопадского тракта.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Предположительно, она была покупателем магазина. Водитель не получил серьезных повреждений.

По факту произошедшего проводится проверка.