В Татарстане задержали главарей ячеек «Хизб ут-Тахрир»

В Татарстане в совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии задержали предполагаемых руководителей ячеек террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом «РИА Новости» заявили в региональном управлении ФСБ.

Операция прошла в Азнакаевском и Бугульминском районах Татарстана. По данным ФСБ, задержанные вербовали мусульман в свои ряды, создавали ячейки организации на территории России, а также решали «задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока».

При задержании изъяты пропагандистские материалы, отчеты о проделанной работе и средства связи.

Неделей ранее ФСБ отчиталась о задержании в Татарстане 18 членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). По данным ФСБ, сторонники ИГ планировали провести на территории России ряд акций, после чего примкнуть к организации на территории Сирии.