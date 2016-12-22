В ЕАО четыре человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке
Общество, 02:20
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В ЕАО четыре человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке
В пятиэтажном доме в поселке Приамурский в Еврейской автономной области (ЕАО) произошел взрыв газа, пострадали четыре человека, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
В ведомстве отметили, что из здания эвакуировали более 120 человек. Сейчас сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение и начали разбирать обрушения между первым и вторым этажом здания.
Представитель регионального управления МЧС рассказал «РИА Новости», что среди пострадавших есть грудной ребенок. ТАСС со ссылкой на администрацию Смидовичского района ЕАО сообщает, что ребенок и его мать пострадали в результате отравления угарным газом.
В ведомстве также сообщили, что двое пострадавших получили ожоги, пишет «РИА Новости».