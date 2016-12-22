Лавров назвал условие для отмены контрсанкций против Евросоюз

Россия может отменить ответные санкции в отношении Евросоюза (ЕС), но первый шаг для снятия взаимных ограничений должны сделать в ЕС, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете El Pais, которое приводится на сайте министерства.

«Мы неоднократно говорили о готовности отменить контрмеры. Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали», — сказал Лавров. По словам министра, санкции «объективно» не выгодны как для России, так и для ЕС.

Он добавил, что состояние, в котором сейчас находятся отношения между Россией и Евросоюзом, «не может считаться нормальным». При этом основной причиной Лавров считает санкции, введенные ЕС «по прямой указке Вашингтона».

Министр подчеркнул, США не несут убытков из-за этих мер, в то время как потери ЕС, по некоторым оценкам, могут превышать €100 млрд. «Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам», — заявил Лавров.

В 2014-ом в ЕС ввели секторальные санкции против России в ответ на присоединение Крыма и конфликт на юго-востоке Украины. В санкционный список были также включены отдельные российские компании и граждане. В последний раз ЕС продлевал эти меры в июле, теперь санкции действуют до 31 января 2019 года.

В ответ Россия установила продуктовое эмбарго против стран, которые ввели санкции в отношении Москвы. В июле контрсанкции продлили до 31 декабря 2019-го.