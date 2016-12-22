Прокуратура начала проверку после обрушения моста в ХМАО

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку после обрушения моста, в результате чего погибли два человека и еще семеро пострадали. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.
По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). На место происшествия выехал нефтеюганский межрайонный прокурор.
Обрушение моста произошло днем 5 ноября в районе поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе. По данным МВД, при обрушении в воду упали два автомобиля. Всех пострадавших госпитализировали в тяжелом и среднем состоянии. По данным окружного главка МЧС России, инцидент не повлиял на движение транспорта в регионе. На месте происшествия работают 37 спасателей и 16 единиц техники.