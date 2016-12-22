«Газпром» увеличит объем поставок газа в Австрию на 1 млрд куб. м

Российская корпорация «Газпром» увеличила объем поставок газа в Австрию на 1 млрд куб.м. в год. Соответствующее дополнение к контракту на экспорт было подписано главой «Газпрома» Алексеем Миллером и председателем правления австрийском нефтяной компании OMV Райнером Зеле в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте российской корпорации.
Миллер заявил, что за 10 месяцев 2018 года поставки в Австрию составили 8,8 мруд куб. м газа, что на треть выше показателей 2017 года за этот период. «Экспорт «Газпрома» в Австрию в течение нескольких лет ставит новые и новые рекорды», — заметил глава «Газпрома». Он добавил, что подписание дополнения к контракту об увеличении экспорта в эту страну еще раз подтверждает, что российский газ пользуется высоким спросом у европейских потребителей.
Зеле в свою очередь объяснил увеличение спроса тем, что газовые электростанции отказываются от угля. «Увеличивая поставки газа в Баумгартен в Нижней Австрии, мы вносим дополнительный вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения, как Австрии, так и других европейских стран», — сказал он.
OMV — это главный партнер «Газпрома» в Австрии. Обе компании работают вместе в сфере добычи, транспортировки, а также поставок газа. В 2017 году «Газпром» установил исторический рекорд по газовому экспорту в Австрию. Тогда российская компания поставила в эту страну 9,1 млрд куб. м газа, что на 50,3% больше чем было экспортировано в 2016 году.
В начале июня Газпром и OMV подписали соглашение о продлении контракта на поставку российского газа до 2040 года. Срок предыдущего договора истекал в 2028 году.