В Италии 13 человек и мэра Фускальдо арестовали по делу о коррупции

В итальянском городе Фускальдо арестовали 14 человек по подозрении в коррупции, в том числе мэра города Джанфранко Рамундо. Об этом сообщает ANSA и Rai News.
Среди арестованных также заместитель мэра, советник муниципалитета, госслужащие и индивидуальные предприниматели. Из 14 арестованных 12 находятся под стражей, а двое — под домашним арестом, отмечает Quicosenza. Всего в операции по задержанию принимало участие более 100 военнослужащих. В рамках дела было конфисковано активов у подозреваемых на сумму €215 тыс. Всего фигурантами уголовных дел стали 20 человек.
Их обвиняют в административных нарушениях, оказании давления и превышении должностных полномочий. Фигурантов подозревают также в растрате, нарушении в проведении публичных торгов и в сговоре при выборе подрядчиков. Портал Quicosenza отмечает, что сумма ущерба от противоправных действий составила €7,5 млн.