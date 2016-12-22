ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,74 65,21 EUR Нал. 76,10 74,71 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6470,70 +65,80 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону
Лента новостей
Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 08:41, РБК и Мир Медведев признал санкции и протекционизм новой реальностью экономики мира 08:31, Экономика В Индонезии рассказали об обстоятельствах крушения лайнера Lion Air 08:00, Общество Посол Южной Кореи рассказал о возможной дате визита Ким Чен Ына в Россию 07:27, Политика Совет директоров Rusal назначил Никитина гендиректором компании 06:33, Бизнес Rusal объявил о решении сменить юридический адрес с Джерси на Россию 06:26, Бизнес 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 05:42, РБК и Cordiant Восемь человек погибли при взрывах в Багдаде 05:41, Общество В правительстве решили создать новую систему расчетов с КНР из-за санкций 04:56, Финансы Сыновья Хашкаджи призвали вернуть тело отца для похорон в Медине 04:26, Политика Rusal сообщил о росте чистой прибыли на 98,1% за девять месяцев 04:10, Бизнес В Польше семь человек пострадали в аварии с автобусом из Украины 03:49, Общество Власти Джорджии обвинили демократов в попытке повлиять на выборы 03:37, Политика Около Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9 03:16, Общество Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 03:03, РБК и Canon «Правая рука» криминального авторитета погиб при взрыве в Тель-Авиве 02:39, Общество The National Interest выделил пять особенностей российских «танков-убийц» 02:10, Политика Восемь человек получили ранения из-за стрельбы в Швеции 01:30, Общество Девятая страна в мире отозвала признание Косово 01:10, Политика Маск показал видео с подземным тоннелем под Лос-Анджелесом 00:59, Технологии и медиа Талибы выбили афганскую армию с крупной базы к северу от Кандагара 00:50, Политика Приходько назвал срок подписания договора с Китаем по тяжелому вертолету 00:38, Политика Несогласная с Константинополем община во Флоренции перешла в РПЦЗ 04 ноя, 23:52, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 04 ноя, 23:30, РБК и Экспострой на Нахимовском Бывший замглавы миссии ОБСЕ на Украине не посчитал Россию агрессором 04 ноя, 23:27, Политика На Украине признали нападение с кислотой на чиновницу заказным убийством 04 ноя, 22:07, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 04 ноя, 21:50, РБК и Volkswagen Спонсор Brexit отверг информацию о получении финансирования из России 04 ноя, 21:45, Политика
Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону
Политика, 08:51
0
Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону

Руководители черногорской оппозиционной партийной коалиции «Демократического фронта» Милан Кнежевич и Андрия Мандич направили письмо, том числе президенту России Владимиру Путину и французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и другим высокопоставленными лицам с просьбой помочь остановить их преследование в Черногории. Об этом сообщает портал Cafe del Montenegro со ссылкой на текст письма.

Обращение было также направлено председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, главе Европарламента Антонио Таяни и председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгию Церетели.

В своем обращении черногорские оппозиционеры заявили, что у них на родине их коалиция подвергается преследованию. Политики отметили, что они хотят защитить демократические принципы, так как власти, подавляя свободы и права человека, дестабилизируют ситуацию в стране.

Кнежевич и Мандич отметили, что в России, Франции и Сербии они смогли бы найти «безопасное убежище» и скрыться от суда, который, по мнению оппозиционеров, имеет политическую подоплеку. Они заявили, что на родине их «бездоказательно» считают террористами, а судебный процесс против них идет уже два года, и таким образом оппозиционная коалиция Черногории испытывает давление на протяжении этого времени.

Оппозиционеры отметили, что в Европе нет политических движений, против лидеров которых ведется несколько судебных процессов и члены которых «незаконно находятся под стражей», где нарушаются их основные права человека. В пример таких нарушений Кнежевич и Мандич привели ограничение передвижения, так как суд изъял у них паспорта. По их- словам, сначала у них конфисковали их документы 6 июля 2017 года из-за того, что в Черногории опасались из-за бегства подсудимым. Через год срок паспорта истек, и они по закону получили новые паспорта и использовали их для поездок, чтобы осуществлять «политическую деятельность». «И самое главное, мы всегда возвращались в Черногорию», — заметили они. Но, несмотря на это, суд 30 октября изъял у оппозиционеров паспорта снова.

В Черногории полагают, что во время выборов в парламент 16 октября 2016 году преступная группировка, в которую также входили российские националисты, хотела совершить государственный переворот с целью убийства премьер-министра Мило Джукановича. По этому делу проходят также Кнежевич и Мандич. Кроме того, черногорская прокуратура полагает, что организацией заговора занимались российские государственные органы, которые координировали действия через сербского националиста Александра Синджелича. В России все обвинения отрицают.

Теги: Владимир Путин , Эмманюэль Макрон , Черногория
Главное
Rusal объявил о решении сменить юридический адрес с Джерси на Россию Бизнес
Материалы по теме
Черногория выдала России экс-директора федерации баскетбола Общество
Украина, Черногория, Норвегия и Албания продлили санкции против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter