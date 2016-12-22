Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону

Руководители черногорской оппозиционной партийной коалиции «Демократического фронта» Милан Кнежевич и Андрия Мандич направили письмо, том числе президенту России Владимиру Путину и французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и другим высокопоставленными лицам с просьбой помочь остановить их преследование в Черногории. Об этом сообщает портал Cafe del Montenegro со ссылкой на текст письма.



Обращение было также направлено председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, главе Европарламента Антонио Таяни и председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгию Церетели.

В своем обращении черногорские оппозиционеры заявили, что у них на родине их коалиция подвергается преследованию. Политики отметили, что они хотят защитить демократические принципы, так как власти, подавляя свободы и права человека, дестабилизируют ситуацию в стране.



Кнежевич и Мандич отметили, что в России, Франции и Сербии они смогли бы найти «безопасное убежище» и скрыться от суда, который, по мнению оппозиционеров, имеет политическую подоплеку. Они заявили, что на родине их «бездоказательно» считают террористами, а судебный процесс против них идет уже два года, и таким образом оппозиционная коалиция Черногории испытывает давление на протяжении этого времени.



Оппозиционеры отметили, что в Европе нет политических движений, против лидеров которых ведется несколько судебных процессов и члены которых «незаконно находятся под стражей», где нарушаются их основные права человека. В пример таких нарушений Кнежевич и Мандич привели ограничение передвижения, так как суд изъял у них паспорта. По их- словам, сначала у них конфисковали их документы 6 июля 2017 года из-за того, что в Черногории опасались из-за бегства подсудимым. Через год срок паспорта истек, и они по закону получили новые паспорта и использовали их для поездок, чтобы осуществлять «политическую деятельность». «И самое главное, мы всегда возвращались в Черногорию», — заметили они. Но, несмотря на это, суд 30 октября изъял у оппозиционеров паспорта снова.



В Черногории полагают, что во время выборов в парламент 16 октября 2016 году преступная группировка, в которую также входили российские националисты, хотела совершить государственный переворот с целью убийства премьер-министра Мило Джукановича. По этому делу проходят также Кнежевич и Мандич. Кроме того, черногорская прокуратура полагает, что организацией заговора занимались российские государственные органы, которые координировали действия через сербского националиста Александра Синджелича. В России все обвинения отрицают.