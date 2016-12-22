Совет директоров «Русала» назначил Никитина гендиректором компании

Совет директоров «Русала» назначил Евгения Никитина гендиректором компании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже (pdf).
С мая текущего года Никитин исполнял обязанности гендиректора компании-производителя алюминия. Отмечается, что он вступил в новую должность с 1 ноября.
Никитин родился 11 марта 1966 года. Он окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА). Он был управляющим директором Саяногорского и Красноярского алюминиевых заводов. С октября 2013 года Никитин был главой алюминиевого дивизиона «Восток», а с 2014 года его назначили главой алюминиевого дивизиона «Русала».
В апреле 2018 года Олег Дерипаска, который был президентом «Русала», попал под санкции Минфина США. В список также включили все его основные активы. Контрагентов компаний призвали завершить все сделки с ним, а инвесторов избавиться от акций и долгов.