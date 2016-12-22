ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,74 65,21 EUR Нал. 76,10 74,71 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6471,93 +96,93 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
Восемь человек погибли при взрывах в Багдаде
Лента новостей
В правительстве заявили об обсуждении с КНР системы расчетов в нацвалютах 04:56, Финансы Сыновья Хашкаджи призвали вернуть тело отца для похорон в Медине 04:26, Политика «Русал» сообщил о росте чистой прибыли на 98,1% за девять месяцев 04:10, Бизнес В Польше семь человек пострадали в аварии с автобусом из Украины 03:49, Общество Власти Джорджии обвинили демократов в попытке повлиять на выборы 03:37, Политика Около Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9 03:16, Общество Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 03:03, РБК и Canon «Правая рука» криминального авторитета погиб при взрыве в Тель-Авиве 02:39, Общество The National Interest выделил пять особенностей российских «танков-убийц» 02:10, Политика Восемь человек получили ранения из-за стрельбы в Швеции 01:30, Общество Девятая страна в мире отозвала признание Косово 01:10, Политика Маск показал видео с подземным тоннелем под Лос-Анджелесом 00:59, Технологии и медиа Талибы выбили афганскую армию с крупной базы к северу от Кандагара 00:50, Политика Приходько назвал срок подписания договора с Китаем по тяжелому вертолету 00:38, Политика Несогласная с Константинополем община во Флоренции перешла в РПЦЗ 04 ноя, 23:52, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 04 ноя, 23:30, РБК и Экспострой на Нахимовском Бывший замглавы миссии ОБСЕ на Украине не посчитал Россию агрессором 04 ноя, 23:27, Политика На Украине признали нападение с кислотой на чиновницу заказным убийством 04 ноя, 22:07, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 04 ноя, 21:50, РБК и Volkswagen Спонсор Brexit отверг информацию о получении финансирования из России 04 ноя, 21:45, Политика В Казахстане умер снявшийся в «Дневном дозоре» и «Кочевнике» каскадер 04 ноя, 21:29, Общество «Спартак» впервые проиграл четыре домашних матча подряд 04 ноя, 21:10, Спорт США введут санкции против более 600 физических и юридических лиц Ирана 04 ноя, 20:40, Политика 15 часов на одном заряде: ноутбук, обгоняющий новый Macbook 04 ноя, 20:30, РБК и Lenovo На МКАД загорелся автобус 04 ноя, 20:16, Общество В небе над Канадой столкнулись два небольших самолета 04 ноя, 20:08, Общество В Москве и по области объявили «желтый» уровень погодной опасности 04 ноя, 20:03, Общество СМИ узнали об украинском экипаже арестованного Киевом из-за санкций судна 04 ноя, 19:40, Политика
Восемь человек погибли при взрывах в Багдаде
Общество, 05:41
0
Восемь человек погибли при взрывах в Багдаде

Восемь человек погибли и 16 пострадали в результате шести взрывов в Багдаде. Об этом сообщает телеканал ​Al-Arabia со ссылкой на начальника местной полиции.

Два взрыва произошли на севере города, один из которых был недалеко от площади Аден. При этом на востоке города произошло еще три взрыва, один из которых случился в пассажирском микроавтобусе. Еще один взрыв произошел на юге Багдада.

По данным Associated Press, произошло четыре взрыва, в которых пострадали 20 человек и еще четыре погибли. Отмечается, что они произошли в шиитских районах города. Агентство сообщает, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

В начале июня при взрыве в шиитском районе на востоке Багдада погибли 18 человек и более 90 получили ранения. Он произошел во время транспортировки ящиков с боеприпасами. Их переносили из местной мечети в автомобиль. Тогда по данному факту начали расследование.

Теги: Ирак , взрыв
Главное
Власти Джорджии обвинили демократов в попытке повлиять на выборы Политика
Материалы по теме
При взрыве в Багдаде погибли 18 и пострадали более 90 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter