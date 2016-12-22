Восемь человек погибли при взрывах в Багдаде

Восемь человек погибли и 16 пострадали в результате шести взрывов в Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al-Arabia со ссылкой на начальника местной полиции.
Два взрыва произошли на севере города, один из которых был недалеко от площади Аден. При этом на востоке города произошло еще три взрыва, один из которых случился в пассажирском микроавтобусе. Еще один взрыв произошел на юге Багдада.
По данным Associated Press, произошло четыре взрыва, в которых пострадали 20 человек и еще четыре погибли. Отмечается, что они произошли в шиитских районах города. Агентство сообщает, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».
В начале июня при взрыве в шиитском районе на востоке Багдада погибли 18 человек и более 90 получили ранения. Он произошел во время транспортировки ящиков с боеприпасами. Их переносили из местной мечети в автомобиль. Тогда по данному факту начали расследование.