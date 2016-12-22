Около Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Охотском море около Курильских островов. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 55 км от села Отрада на острове Кунашир, а также в в 385 км к северо-востоку от японского города Саппоро на острове Хоккайдо. Отмечается, что он располагался на грубине в 10 км. Землетрясение произошло 5 ноября в 06:26 по сахалинскому времени (22:26 4 ноября мск).

«Интерфаксу» в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН сообщили, что ​эпицентр землетрясения находился в 57 км к северо-западу от города Южно-Курильска и на глубине 32 км.

​«Его ощутили в Южно-Курильске силой до 4 баллов, в поселке Малокурильское (о.Шикотан) — до 3 баллов», — рассказали в службе.

Собеседник отметил, что от подземного толчка некоторые люди проснулись и выбежали на улицу. При этом в домах раскачивались люстры. Однако никто не пострадал и тревога цунами не объявлялась. Сейсмологи зарегистрировали более десяти афтершоков магнитудой от 4 и ниже.