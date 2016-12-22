«Правая рука» криминального авторитета погиб при взрыве в Тель-Авиве

В юго-восточной части Тель-Авива произошел взрыв. В результате погибли два человека и еще один пострадал, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

Отмечается, что загорелось два легковых автомобиля. Погибшими оказались мужчины в возрасте 30-ти лет. Взрыв имеет криминальный характер. Двое погибших были известны полиции, которая подозревает, что их убили намеренно из-за войны между преступными бандами.

Израильская корпорация телерадиовещания добавляет, что один из мужчин был «правой рукой» главы преступной организации. Она отмечает, что второй автомобиль загорелся после взрыва другой машины.