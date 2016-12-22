The National Interest выделил пять особенностей российских «танков-убийц»

Журнал The National Interest рассказал о пяти особенностях российских «танков-убийц» Т-72, ​​Т-80 и Т-90.

«Множество мелких особенностей способствуют живучести и смертоносности этих боевых машин», — отмечает эксперт издания Чарли Гао.

Он отметил, что одним из наиболее последовательных способов увеличения воздействия на пехоту стала система управления огнем «Ainet». Она работает с помощью лазерного дальномера. Система позволяет можно внести расстояние до цели, поэтому снаряд, на которых устанавливается предохранитель, взрывается в определенное время.

Второй особенностью российских танков стало многоканальное тепловизионное прицельное приспособление наводчика «Сосна-У». Оно обеспечивает повышенный уровень масштабирования и позволяет точнее стрелять по движущимся целям, уменьшая количество ошибок из-за человеческого фактора.

У российских танков также есть система «Сода», которая защищает их от действия напалма. Она состоит из металлических труб, сетки, а также защитных металлических рам с асбестовой тканью. Эксперт также отметил наличие у танков T-80 воздухозаборного устройства, которое улучшает качество и скорость перемещения воздуха в турбину для ее эффективной работы. Последней особенностью стало наличие у танка Т-90 вспомогательного пулемета, которое может помочь при столкновениях с пехотой и легким транспортом в городской среде.