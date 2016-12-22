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В Казахстане умер снявшийся в «Дневном дозоре» и «Кочевнике» каскадер
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В Казахстане умер снявшийся в «Дневном дозоре» и «Кочевнике» каскадер
Общество, 21:29
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В Казахстане умер снявшийся в «Дневном дозоре» и «Кочевнике» каскадер

В Казахстане скончался каскадер и артист цирка Касым Жумагужин, который снялся в фильме «Дневной Дозор» и «Неудержимые-2». Об этом сообщил на своей странице в Facebook Казахский государственный цирк.



Как сообщает Today.kz со ссылкой на менеджера по коммуникациям группы Nomad Stunts Евгению Ли, каскадер умер из-за острого первичного инфаркта миокарда. В компании сообщили, что Жумагужину стало плохо 3 ноября после выполнения трюка во время шоу в баре ТСБ, когда он изображал мумию, подвешенную на веревке. Как рассказали в Nomad Stunts, каскадер после исполнения чувствовал «себя вялым». Его вывели на свежий воздух и вызвали скорую помощь. «Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но затем диагностировали смерть», — отметили в компании.

Как отметили в казахстанском Госцирке, Жумагужин был артистом цирка во втором поколении и занимался джигитовкой. Как сообщается на сайте Nomad Stunts, он принимал участие в фильмах «Кочевник» Сергея Бодрова, «47 Ронинов» Карла Ринша и других. В его навыках указано в том числе таэквондо, горение, фехтование, конная акробатика, скалолазание, высотные падения (более 10 м), стрельба из лука, метание копья.

Как сообщается на сайте компании, Nomad Stunts — это группа профессиональных каскадеров, которая была создана в 2000 году. Ее каскадеры снимались в таких фильмах, как «Легенда о Коловрате», «Викинг», в сериале «Марко Поло», «Конан-варвар» 2011 года, «Монгол» Сергея Бодрова.

Теги: каскадер , Казахстан , смерть
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