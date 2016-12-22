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На МКАД загорелся автобус
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На МКАД загорелся автобус
Общество, 20:16
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На МКАД загорелся автобус

На Московской кольцевой дороге (МКАД) на 73-м км загорелся автобус. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 18:50. На место выехали пожарные. Они потушили огонь в автобусе в 19:10. «Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве. О причинах инцидента не сообщается.

Представитель экстренных служб Москвы рассказал «РИА Новости», что на МКАД загорелся пассажирский автобус марки Neoplan. По предварительным данным, люди успели выйти из горящего транспортного средства, сказал он.

Теги: МКАД , Автобус , Пожар
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