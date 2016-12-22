В Москве и по области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Общество, 20:03
0
В Москве и по области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области «желтый», повышенный, уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В воскресенье, 4 ноября, в Москве температура воздуха составит от семи до девяти градусов тепла. Синоптики предупредили, что местами может пойти дождь. В понедельник, 5 ноября, в столице будет облачно с прояснениями и без осадков. По прогнозам, температура воздуха составит от четырех до шести градусов.