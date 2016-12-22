На Сицилии жертвами наводнения стали 12 человек

На Сицилии в результате наводнения, вызванного сильными дождями, погибли по меньшей мере 12 человек и столько же пропали без вести. Об этом написал на своей странице в Facebook итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.



Издание La Sicilia сообщает, что в ночь на 4 ноября в затопленной вилле в Палермо погибли девять человек. В момент инцидента внутри здания были две семьи. Спасатели смогли спасти трех человек, которые в момент инцидента были вне дома. Все находящиеся в доме утонули. По факту гибели людей на вилле итальянская полиция возбудила дело.

Еще двух погибших нашли в машине, которую унес поток воды из вышедшей из берегов реки Сан-Леонардо. Также пропавшим без вести в том числе числится 40-летний врач, чей автомобиль был найден в районе Равиотта. Среди погибших — муниципальный советник коммуны Салеми, сообщает Giornale Di Sicilia.



Наводнение на Силиции произошло из-за сильных дождей, которые обрушились на остров 3 ноября. В качестве меры предосторожности в коммуне Кастроново-ди-Силициия были эвакуированы 15 семей, пишет R.it. В одном из районов города были вывезены 50 семей. Конте заявил, что планирует ввести на острове чрезвычайное положение. «С принятием чрезвычайного положения правительство выделит первые ресурсы и примет необходимые меры для преодоления чрезвычайной ситуации», — заявил он.