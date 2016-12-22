В США умер джазовый музыкант Рой Харгроув

В возрасте 49 лет в Нью-Йорке умер американский джазовый трубач ​Рой Харгроув, сообщает ​The New York Times.

Музыкант скончался в госпитале Гора Синай на Манхэттене. По данным издания, причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. Кроме того, Харгроув последние 13 лет из-за проблем с почками не мог жить без диализа.

Смерть музыканта подтвердил в своем Instagram диджей и музыкант-мультиинструменталист Амир Халиб Томпсон (псевдоним Questlove)

https://www.instagram.com/p/BpuNOP4DEIx/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=1ppx6z7x5tzzs

Харгроув родился в городе в штате Техас и первый альбом выпустил в 1990 году. Он дважды становился лауреатом премии Grammy: в 1998 году и в 2002 году. Известность музыканту принесли участие в альбомах «Voodoo» R&B-исполнителя Д’Анджело и «Mama’s Gun» певицы Эрики Баду.