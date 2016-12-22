Шушкевич ушел с поста главы оппозиционной белорусской партии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии (парламента) Станислав Шушкевич ушел с поста председателя оппозиционной партии «Белорусская социал-демократическая Грамада». Об этом сообщает Tut.by.

Вместо него председателем политического объединения был избран Сергей Черечень.

Как заявил Шушкевич ТАСС, он не уходит из политики, однако руководящей и организационной работой должны заниматься «молодые, напористые люди».

83-летний Шушкевич в 1991–1994 годах возглавлял Верховный совет Белоруссии. 8 декабря 1991 года он со стороны Белоруссии подписал в Беловежской пуще соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.

В 1994 году участвовал в президентских выборах. В первом туре Шушкевич набрал около 10% голосов и не вышел во второй тур.