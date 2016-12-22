Власти Петербурга не согласовали традиционный митинг КПРФ у «Авроры»

Власти Санкт-Петербурга не разрешили представителям КПРФ праздновать 101-ю годовщину Октябрьской революции шествием с митингом у крейсера «Аврора». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как уточняется на сайте администрации, власти предложили коммунистам пять альтернативных вариантов: Удельный парк, Полюстровский парк, Сад 30-летия Октября, Южно-Приморский парк и актовый зал Смольного. Отмечается, что другие площадки были предложены КПРФ в связи с напряженным пешеходным и автомобильным трафиком, а также проведением ремонтных работ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел запрет провокацией. Он указал, что администрация города отправляет коммунистов «куда-то на задворки». «А где мы можем проводить, если не у «Авроры» — исторического символа, самого легендарного корабля на планете?» — отметил он, добавив, что партия способствовала проведению ремонта корабля.

Петербургское отделение КПРФ традиционно проводит 7 ноября шествие и митинг у крейсера.