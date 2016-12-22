СМИ назвали сроки воссоединения группы Spice Girls

Британская поп-группа Spice Girls объявит о своем воссоединении в понедельник, 5 ноября. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, бывшие участницы коллектива записали видеообращение, которое будет показано в ночь Гая Фокса, с 4 на 5 ноября. Исполнительницы также объявят о большом туре по Великобритании, который состоится летом 2019 года.

В ноябре 2017 года The Sun писала, что Spice Girls воссоединится в 2018 году. Указывалось, что Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Джери Холлиуэлл должны объединиться для записи нового альбома и совместного проекта. Инициатором возрождения, по данным газеты, стала Чисхолм.

Группа Spice Girls была основана в 1994 году, в 2000 году было объявлено о ее распаде.

