Патриарх Кирилл рассказал о своей поддержке Фиделя Кастро 55 лет назад

Патриарх Кирилл рассказал, как в 1963 году встречал приехавшего в Ленинград кубинского лидера Фиделя Кастро. Об этом он заявил на встрече с председателем госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прибыл в Россию с первым официальным визитом. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Когда впервые к нам приехал товарищ Фидель Кастро, я хорошо помню, как вместе с ленинградцами — а я сам родился в Ленинграде — мы встречали его на улицах города с флажками кубинскими и кричали Cuba si! Yanquis no! («Кубе да! Янки нет!»), — сказал патриарх. По его словам, «у русских людей особое отношение к Кубе, которое связано с вашей героической борьбой за свободу».

Патриарх отметил, что отношения Кубы и России длятся более 200 лет, поблагодарив Диас-Канеля за организацию встречи с папой римским Франциском в аэропорту Гаваны в феврале 2016 года.

В конце октября вице-премьер по ОПК Юрий Борисов сообщал, что Россия и Куба подписали контракты на сумму более $265 млн. В частности, соглашение предусматривает модернизацию трех энергоблоков и металлургического завода на Кубе, а также поставку железнодорожного состава.