Глава СПЧ назвал самые распространенные нарушения прав россиян

Согласно опросу Совета по правам человека при президенте России, в стране в 2018 году наиболее часто нарушаются права на честные выборы, справедливый суд и здоровую окружающую среду. Об этом заявил председатель СПЧ Михаил Федотов, сообщает «Интерфакс».

«Этого не было раньше, раньше нарушались трудовые права, право на жилище и право на отдых. Это совсем свежие данные, меня они как-то напрягли», — сказал Федотов. По его словам, опрос также показал, что для россиян главными ценностями являются права на труд, отдых и жилище.

В конце октября фонд «Общественное мнение» представил результаты опроса, согласно которым 46% россиян считают, что Конституция не помогает им защищать свои права. При этом 41% опрошенных придерживается обратного мнения.