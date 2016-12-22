Порошенко стал почетным доктором Стамбульского университета

Президент Украины Петр Порошенко получил ученую степень доктора Стамбульского университета, сообщает телеканал «112 Украина».

Порошенко 3 ноября прибыл с официальным визитом в Стамбул. Украинский президент отметил, что для него «огромная честь» получить такую степень. По словам ректора Стамбульского университета, степень почетного доктора присуждается «за утверждение демократических ценностей в мире и усилия по укреплению украинско-турецких отношений».

В ходе визита в Стамбул Порошенко также посетил церемонию открытия мемориальной доски на здании бывшей дипломатической миссии Украинской Народной Республики в 1919–1922 годах. Сейчас в этом здании расположен испанский Институт Сервантеса.

«Очень важно, что в Османской империи тогда была абсолютно твердая позиция по признанию УНР, империя признала ее одной из первых. Очень важно, что в те годы выдающиеся украинцы защищали права Украины и представляли Украину», — заявил президент во время церемонии.