Аргентинские власти обвинили Месси в отмывании денег

Против капитана «Барселоны» Лионеля Месси и его отца Хорхе выдвинули обвинения в отмывании денег через благотворительный фонд футболиста Leo Messi, аргентинский прокурор Пабло Турано попросил провести проверку организации. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Обвинения против Месси были выдвинуты после того, как неделей ранее один из бывших сотрудников фонда сообщил суду о махинациях с деньгами, которые должны были использоваться для социальных проектов. Месси и его отец отвергают все обвинения, указывая, что «жалоба лишена всякого основания».

В июле 2016 года суд Барселоны приговорил Месси и его отца к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на сумму более €4 млн. Также им назначили штрафы в €2 млн и €1,5 млн соответственно.

Согласно законодательству Испании, наказание для футболиста и его отца могло быть ограничено испытательным сроком, так как ранее они не были судимы, а срок по приговору составляет менее двух лет. Спустя год суд заменил тюремное заключение Лионелю Месси на дополнительный штраф в виде €250 тыс.