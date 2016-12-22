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Умер продюсер Брюса Ли и Джеки Чана
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Умер продюсер Брюса Ли и Джеки Чана
Общество, 10:04
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Умер продюсер Брюса Ли и Джеки Чана
Фото: Victor Fraile / Reuters

На 92-м году жизни умер Рэймонд Чоу, продюсер гонконгских фильмов с актерами и мастерами боевых искусств Брюсом Ли и Джеки Чаном. Об этом сообщает Associated Press. Причина смерти не уточняется.

Газета South China Morning Post отмечает, что за свою жизнь Чоу стал продюсером для более 600 кинокартин, став «крестным отцом гонконгского кинематографа».

Чоу родился в Гонконге, закончил университет в Шанхае и работал журналистом в американских СМИ. Позднее он перешел в киноиндустрию, в 1971 году Чоу познакомился с Брюсом Ли в Гонконге и пригласил его сняться в трех фильмах. Самый известный из них — «Выход дракона», выпущенный в 1973 году, собрал $40 млн в мировом кинопрокате.

В 1979 году, спустя шесть лет после смерти Брюса Ли, Чоу познакомился с Джеки Чаном и пригласил его на съемки. В 1995 году на экраны вышел фильм «Разборки в Бронксе», собравший более $32 млн только в американском кинопрокате. Спустя три года Джеки Чан снялся в кинокартине «Час пик», после выхода которой он стал самым популярным китайским актером в Голливуде.

Теги: Джеки Чан , продюсер , Гонконг , смерть
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