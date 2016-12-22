США одобрили интеграцию ракет Patriot в будущую ПРО Германии

Американское правительство одобрило интеграцию ракет американских противоракетных комплексов Patriot PAC-3 в немецкую систему ПРО нового поколения. Об этом сообщил представитель Пентагона, передает Reuters.



Как рассказали источники, знакомые с ситуацией, такое решение было принято после переговоров министра обороны ФРГ Урсылы фон дер Ляйен с главой Пентагона Джеймс Мэттисом.



Агентство отмечает, что Германия в 2015 году выбрала для оснащения противоракетную систему MEADS производства американской компании Lockheed Martin Corp и европейского производителя MBDA. Берлин предпочел ее американскому противоракетному комплексу Patriot.



Информацию об интеграции американской системы в Lockheed Martin и MBDA никак не прокомментировали, однако заявили, что оптимистично смотрят на то, что программа по оснащению ФРГ, продвигается вперед. Представитель немецкого министерства обороны сообщил, что США и Германия планируют подписать контракт и «успешно завершить» ее.



В августе немецкое Минобороны сообщало, что Lockheed и MBDA сформировали финальное предложение по немецкой системе ПРО. Один из источников агентства говорил, что для интеграции американских ракет в новую систему нужно одобрение Вашингтона.



Reuters отмечает, что Германия хочет подписать контракт на переоснащение ПРО в 2019 году, а развернуть новую систему к 2025 году. Предварительная стоимость составляет € 4 млрд евро. По словам некоторых источников, окончательная цена будет выше на несколько миллиардов евро.